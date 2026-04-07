Durante la pausa pasquale a Roma si sono riaperte le discussioni interne sui dirigenti del servizio pubblico radiotelevisivo. In particolare, si parla di un possibile cambio alla guida del Tg1, con il nome di Verderami che avrebbe preso il posto di Chiocci. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre non sono ancora stati confermati ufficialmente i dettagli.

Fermi tutti: a Roma, durante la pausa pasquale, è ricominciata la giostra dei direttori dei telegiornali della Rai. Colpa, si dice, del tanto strombazzato arrivo (che però sembra sempre più simile all’attesa di Godot.) a Palazzo Chigi di Gian Marco Chiocci da Gubbio, che attualmente guida il Tg1 della Rai e che da ormai un anno e mezzo viene indicato come il “salvatore” della comunicazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni (con Mario Sechi invece, in quell’esperienza flash di meno di quattro mesi, nel 2023, fu un mezzo disastro). «A furia di aspettare una decisione abbiamo perso il referendum », sbotta un meloniano doc, spingendo per il trasferimento di Chiocci a Piazza Colonna, lato edificio del governo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Verderami al posto di Chiocci al Tg1? Gli spifferi del giorno

“Gian Marco Chiocci via dal Tg1 e portavoce di Giorgia Meloni da marzo”: l’ipotesi su chi prenderà il suo postoSi fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Gian Marco Chiocci portavoce di Giorgia Meloni.

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“Il viaggio della Meloni era giusto.” @francesco.verderami a #quartarepubblica - facebook.com facebook

ricordato #Verderami a #quartarepubblica è più importante di quanto possa apparire il #GovernoMeloni ha migliorato i conti pubblici ottenendo giudizi positivi delle agenzie di raiting ed anticipando il piano di rientro richiesto dalla UE. Un fatto che da credibilit x.com