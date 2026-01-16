Gian Marco Chiocci via dal Tg1 e portavoce di Giorgia Meloni da marzo | l'ipotesi su chi prenderà il suo posto

Si intensificano le speculazioni sul possibile sostituto di Gian Marco Chiocci al Tg1, con l'ipotesi di un suo incarico come portavoce di Giorgia Meloni. Il direttore del telegiornale potrebbe lasciare la Rai a marzo, avvicinandosi a Palazzo Chigi. Al momento, si tratta di only voci in attesa di conferme ufficiali sulla sua futura posizione.

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Gian Marco Chiocci portavoce di Giorgia Meloni. Il direttore del Tg1 potrebbe lasciare la Rai a marzo e avvicinarsi a Palazzo Chigi, sarebbe solo in attesa delle definizioni del suo ruolo. Intanto avanza anche il nome di un possibile sostituto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gian Marco Chiocci pronto a diventare il portavoce di Meloni. E per il Tg1 sono in pole Rao e Sechi - La prima è Cecilia Primerano, nominata vicedirettrice agli Approfondimenti in quota Fdi dopo anni trascorsi al Tg1. ilmessaggero.it

A Chiocci, Pagliara e Vicedomini premi Eccellenza italiana 2024 - Il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, l'inviato Rai negli Stati Uniti Claudio Pagliara e il giornalista e produttore Pascal Vicedomini sono i vincitori del 'Premio Eccellenza Italiana 2024'. ansa.it

Tg1 di Chiocci è il telegiornale più visto, l'unico che cresce in Rai. Mediaset: su Studio Aperto e Tg4 - Il Tg1 delle 20, diretto da Gian Marco Chiocci, è risultato il notiziario più visto nel primo semestre del 2025 con una media di quasi 4,6 milioni di ascolti giornalieri, con un incremento equivalente ... iltempo.it

