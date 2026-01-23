Le mosse di Riffeser e gli spifferi alla Fieg | le pillole del giorno

Le recenti mosse di Riffeser e le indiscrezioni sulla Fieg rappresentano aggiornamenti importanti nel panorama editoriale italiano. Nel frattempo, si è celebrato il 25° anniversario dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, ora rinominato “Osservatorio for independent thinking”, con una cerimonia dedicata agli editori impegnati nel sostenere le iniziative di Andrea Ceccherini. Questi eventi offrono uno sguardo sulle dinamiche e le sfide del settore, tra cambiamenti strategici e nuove collaborazioni.

Cerimonia solenne per i 25 anni dell' Osservatorio Permanente Giovani-Editori – che oggi si chiama " Osservatorio for independent thinking " anche per mancanza di materia prima -, ossia gli editori pronti a finanziare la creatura di Andrea Ceccherini. Una volta i denari non mancavano, le kermesse si svolgevano in tenute sontuose, ora «si va dai preti, nella Capitale», addirittura a Giubileo concluso. A Roma, nell' Auditorium Antonianum, mercoledì 21 gennaio sono arrivati, tra gli altri, Gianni Letta, apparso pure nel servizio che il Tg5 ha dedicato all'evento, il cardinale Pietro Parolin, Giulio Tremonti, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il direttore del romanissimo Il Messaggero Roberto Napoletano, l'ex numero uno della Rai Luigi Gubitosi, tanti giovani studenti (nello stile della casa) e soprattutto l'editore Andrea Riffeser Monti.

