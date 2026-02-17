Sto tornando alla vita | Lindsey Vonn ringrazia anche i medici italiani

Lindsey Vonn ha ringraziato i medici italiani per averla aiutata a tornare alla vita dopo aver subito una frattura alla tibia. La campionessa americana ha trascorso due settimane a Treviso, dove ha affrontato quattro interventi chirurgici. Durante il soggiorno, ha ricevuto il sostegno della famiglia e si è rivolta ai fan con un video in cui racconta il percorso di recupero.

Lindsey Vonn racconta in un video le due settimane a Treviso dopo la frattura alla tibia: quattro interventi, la famiglia accanto e un messaggio chiaro ai fan "Sono grata agli amici, alla famiglia, alla mia squadra e a tutto il personale medico che mi sta aiutando a tornare me stessa. Sto lentamente tornando alla vita, alle cose essenziali e alle cose semplici della vita che contano di più. Sorridete. Ridete. Amate". Il volto è segnato, ma il sorriso è sincero. Lindsey Vonn sceglie di mostrarsi così, direttamente dal letto dell'ospedale, nel video pubblicato sui suoi canali social per raccontare le due settimane trascorse a Treviso dopo la brutta caduta nella discesa olimpica di Cortina. Vonn dimessa: "Non siate tristi, tornerò" Lindsey Vonn torna a casa, in Colorado, dopo una settimana di ricovero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.