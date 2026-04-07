Ventenne ucciso a colpi di pistola in strada a Napoli | Due sconosciuti a bordo di uno scooter si sono avvicinati e gli hanno sparato

Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso questa mattina nel quartiere Ponticelli di Napoli. Secondo le informazioni disponibili, due sconosciuti a bordo di uno scooter si sono avvicinati e hanno sparato, colpendo il giovane. L'episodio si è verificato in strada, e al momento non ci sono dettagli su eventuali motivazioni o sui responsabili. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Un ragazzo di vent’anni, Fabio Ascione, è stato ucciso questa mattina a Napoli, nel quartiere Ponticelli. Erano circa le 5 in via Carlo Miranda, quando alcuni sconosciuti a bordo di uno scooter si sono avvicinati al giovane colpendolo con diversi spari. Ascione è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Betania, ma per lui non c’è stato niente da fare. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale stanno indagando per cercare di ricostruire con precisione la dinamica e la matrice ancora sconosciuta. Secondo la prima ipotesi si potrebbe trattare di un regolamento di conti tra gruppi criminali della zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ventenne ucciso a colpi di pistola in strada a Napoli: “Due sconosciuti a bordo di uno scooter si sono avvicinati e gli hanno sparato” Leggi anche: Alessandro Moretti ucciso in scooter a colpi di pistola: era il nipote del boss Rocco Leggi anche: Napoli, scontro tra giovanissimi in strada: due 17enni feriti da colpi di pistola Argomenti più discussi: Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter; Agguato all'alba, ucciso un 20enne; Omicidio di Sara Centelleghe, la perizia non ha dubbi: Badhan capace d’intendere. Il 22 aprile attesa la sentenza; Agnano, agguato fuori dalla discoteca. Due in cella: Un tentato omicidio. Agguato all'alba a Ponticelli all'alba, ucciso un ventenne - facebook.com facebook