Velletri Pasqua Sicura I Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato due arresti e hanno denunciato 4 persone

Durante le festività pasquali, i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno svolto numerosi controlli sul territorio, portando all'arresto di due persone e alla denuncia di altre quattro. Le attività sono state concentrate sulla prevenzione di reati e sulla sicurezza pubblica, con interventi mirati in diverse zone della città. Le operazioni si sono svolte nell’arco di alcune giornate, coinvolgendo diverse pattuglie dell’unità locale.

VELLETRI – Giornate di lavoro intense quelle dei Carabinieri della Compagnia di Velletri in coincidenza delle festività pasquali, in particolare le giornate di Pasqua e Pasquetta. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato in un 56enne italiano ritenuto responsabile di furto aggravato in due abitazioni nel comune di Velletri. I militari dell’Arma, successivamente a due sopralluoghi di furto, grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, mettendo a sistema i vari indizi, sono riusciti tempestivamente ad identificare l’autore. Il controllo è proseguito con una successiva perquisizione, il cui esito ha permesso di rinvenire gran parte della refurtiva asportata, tra cui vi era una balestra con i relativi dardi, che è stata restituita ai rispettivi proprietari. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Velletri. Pasqua Sicura. I Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato due arresti e hanno denunciato 4 persone Velletri. Pasqua Sicura. I Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato due arresti e 4 denunceVELLETRI – Giornate di lavoro intense quelle dei Carabinieri della Compagnia di Velletri in coincidenza delle festività pasquali, in particolare le... Velletri. Scoperta a Velletri banda specializzata nelle truffe ai danni dell’Inps. 3 arresti e 21 persone denunciateCronache Cittadine VELLETRI – Un’organizzazione dedita a frodi ai danni dell’Inps è stata smantellata a Velletri dai Finanzieri del Comando... Temi più discussi: Velletri, atterraggio notturno di un elisoccorso del 118 all'elisuperficie della Scuola Carabinieri: salva la vita a un bambino di 3 anni; Elisoccorso a Pasqua al 2° Reggimento di Velletri; Salerno. Pasqua sicura: controlli straordinari dei Carabinieri; Bimbo di 3 anni rischia di morire nella notte di Pasqua, carabinieri lo salvano con un volo d'emergenza. Velletri, furti nelle case: arrestato ladro 56enne. In azione i CarabinieriVELLETRI - PASQUA SICURA – 2 ARRESTI E 4 DENUNCE DEI CARABINIERI DI VELLETRI. Giornate di lavoro intense quelle dei Carabinieri della Compagnia di ... castellinotizie.it Velletri, bimbo in pericolo di vita trasferito nella notte con l’elisoccorso nel 2° Reggimento CarabinieriNotte di Pasqua di grande impegno e prontezza operativa a Velletri, dove il 2° Reggimento Carabinieri è stato protagonista di un intervento salvavita per ... castellinotizie.it PASQUA SICURA NEL VIBONESE, CONTROLLI RAFFORZATI E OLTRE 2.700 PERSONE IDENTIFICATE Dispositivo straordinario di sicurezza della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine: controlli su movida, strade e luoghi di culto https://www.calabriainchi - facebook.com facebook Pasqua sicura. Sequestrati in provincia di Latina circa 3mila prodotti non a norma. x.com