Durante le festività pasquali, i Carabinieri della compagnia di Velletri hanno intensificato i controlli nel territorio, portando all’arresto di due persone e alla denuncia di altre quattro. Le operazioni hanno riguardato diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali reati. Le forze dell’ordine hanno agito nel rispetto delle normative vigenti e hanno effettuato controlli mirati per tutelare la popolazione durante le festività.

VELLETRI – Giornate di lavoro intense quelle dei Carabinieri della Compagnia di Velletri in coincidenza delle festività pasquali, in particolare le giornate di Pasqua e Pasquetta. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato in un 56enne italiano ritenuto responsabile di furto aggravato in due abitazioni nel comune di Velletri. I militari dell’Arma, successivamente a due sopralluoghi di furto, grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, mettendo a sistema i vari indizi, sono riusciti tempestivamente ad identificare l’autore. Il controllo è proseguito con una successiva perquisizione, il cui esito ha permesso di rinvenire gran parte della refurtiva asportata, tra cui vi era una balestra con i relativi dardi, che è stata restituita ai rispettivi proprietari. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Velletri. Pasqua Sicura. I Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato due arresti e 4 denunce

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PASQUA SICURA NEL VIBONESE, CONTROLLI RAFFORZATI E OLTRE 2.700 PERSONE IDENTIFICATE Dispositivo straordinario di sicurezza della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine: controlli su movida, strade e luoghi di culto https://www.calabriainchi - facebook.com facebook

Pasqua sicura. Sequestrati in provincia di Latina circa 3mila prodotti non a norma. x.com