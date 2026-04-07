Vasettone di Nutella entra in campo all’improvviso a bordo dell’Artemis II durante una diretta con la NASA | il colpo di scena e il video virale

Durante una diretta con la NASA a bordo dell’Artemis II, un vasettone di Nutella è comparso improvvisamente in scena, attirando l’attenzione di chi seguiva l’evento. Il momento è stato catturato in un video diventato virale sui social media. Lo spot noto per la sua frase iconica, “Che spazio sarebbe senza Nutella?”, si arricchisce di un’immagine inaspettata che ha suscitato commenti e condivisioni online.

“Che spazio sarebbe senza Nutella?”. Da oggi il celebre spot della crema spalmabile di casa Ferrero va aggiornato. I social sono impazziti. I siti web italiani, ma non solo, non parlano d’altro. È bastato che nella capsula spaziale Orion della missione spaziale Artemis II, in orbita attorno alla luna e letteralmente al punto più distante possibile dalla Terra (406.771 chilometri ndr ), cominciasse a fluttuare un barattolo da mezzo chilo di Nutella per far venire, altrettanto letteralmente, giù il mondo. Intanto la scena, in quella che sembra essere una sequenza del tutto casuale, è di quelle davvero buffe, modello regia creativa di uno spot pubblicitario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vasettone di Nutella entra in campo all’improvviso a bordo dell’Artemis II durante una diretta con la NASA: il colpo di scena e il video virale Missione Artemis II della Nasa, incredibile spot "involontario" alla Nutella: il barattolo fluttua in direttaDurante la diretta della missione Artemis II, un barattolo di Nutella è apparso fluttuando nella capsula Orion pochi minuti prima del record di... Artemis 2, colpo di scena: durante la missione fluttua... un barattolo di Nutella!È stato definito "il vasetto dei record": durante la missione Artemis 2, un barattolo di Nutella è stato filmato mentre fluttuava in microgravità. Nutella, l'alba della Palascia finisce sul vasetto della crema spalmabileLa suggestiva alba della Palascia di Otranto finisce sul vasetto della Nutella. Uno scorcio all'alba di una bellezza paesaggistica italiana, uno per ogni regione. Sono le etichette della nuova serie ... quotidianodipuglia.it World Nutella Day, nasce la moneta in onore della crema spalmabile: ecco come viene realizzataQuesti vasetti non possono essere rivenduti perché non sono identificati dal punto di vista della filiera. In pratica, la loro origine e la regolarità della catena di distribuzione non possono essere ... lastampa.it