Missione Artemis II della Nasa incredibile spot involontario alla Nutella | il barattolo fluttua in diretta

Durante la diretta streaming della missione Artemis II della Nasa, un dettaglio insolito ha attirato l'attenzione: un barattolo di Nutella è stato catturato mentre fluttuava nello spazio. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, creando un momento inaspettato e virale sui social. L'episodio ha attirato l'attenzione sui contenuti condivisi durante la trasmissione ufficiale. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla presenza del barattolo nello spazio.

Durante la diretta della missione Artemis II, un barattolo di Nutella è apparso fluttuando nella capsula Orion pochi minuti prima del record di distanza dalla Terra. La Nasa ha smentito ipotesi di product placement, confermando che si è trattato di una scelta alimentare dell’equipaggio. Il video è diventato virale, generando una pubblicità spontanea di portata mondiale per il marchio italiano. Il barattolo di Nutella in orbita con la missione Artemis II La smentita della Nasa sul product placement spaziale Il successo virale e la reazione sui social Il barattolo di Nutella in orbita con la missione Artemis II Un episodio insolito ha... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Missione Artemis II della Nasa, incredibile spot "involontario" alla Nutella: il barattolo fluttua in diretta Artemis II, ecco il momento in cui un barattolo di Nutella fluttua nella navicellaUn barattolo di nutella che fluttua tra gli astronauti di Artemis II durante la missione lunare da record. Cosa ci fa una Nutella su Artemis II? Il barattolo fluttua tra l’equipaggio attorno alla Luna – Il videoUn barattolo di Nutella è stato visto fluttuare nella capsula Orion nella diretta del fly-by di Artemis II dalla Luna. Temi più discussi: Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II: il lancio della storica missione verso la Luna nelle immagini di National Geographic; Ritorno alla Luna, è partita la missione Artemis II VIDEO; Ritorno alla Luna, partita la missione Artemis II: tutti i suoi segreti. Missione Artemis II della Nasa, incredibile spot involontario alla Nutella: il barattolo fluttua in direttaUn barattolo di Nutella è comparso durante lo streaming della Nasa per la missione Artemis II, diventando un caso virale di marketing spontaneo ... virgilio.it Da Project Hail Mary alla Nutella, perché la missione Artemis II è anche una questione di cultura popLo storytelling della missione lunare passa anche attraverso riferimenti a film, musica e… product placement involontari ... wired.it Tre minuti irripetibili. Durante la missione Artemis II, la capsula Orion della Nasa ha osservato un raro allineamento: la Luna ha oscurato il Sole, offrendo una visione unica dallo spazio profondo. Le immagini in timelapse, registrate il 6 aprile 2026, mostrano il - facebook.com facebook VIDEO | La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna. Dopo 56 anni, gli astronauti hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra #ANSA x.com