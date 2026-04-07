Artemis 2 colpo di scena | durante la missione fluttua un barattolo di Nutella!

Da gazzetta.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la missione Artemis 2, è stato catturato un momento insolito: un barattolo di Nutella si è mosso in assenza di gravità, fluttuando nello spazio. Il vasetto, già soprannominato

È stato definito "il vasetto dei record": durante la missione Artemis 2, un barattolo di Nutella è stato filmato mentre fluttuava in microgravità. E sui social si discute: si tratta della pubblicità "gratuita" meglio riuscita nella storia?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

artemis 2 colpo di scena durante la missione fluttua un barattolo di nutella
© Gazzetta.it - Artemis 2, colpo di scena: durante la missione fluttua... un barattolo di Nutella!

Cosa ci fa una Nutella su Artemis II? Il barattolo fluttua tra l’equipaggio attorno alla Luna – Il videoUn barattolo di Nutella è stato visto fluttuare nella capsula Orion nella diretta del fly-by di Artemis II dalla Luna.

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