Durante la missione Artemis 2, è stato catturato un momento insolito: un barattolo di Nutella si è mosso in assenza di gravità, fluttuando nello spazio. Il vasetto, già soprannominato

È stato definito "il vasetto dei record": durante la missione Artemis 2, un barattolo di Nutella è stato filmato mentre fluttuava in microgravità. E sui social si discute: si tratta della pubblicità "gratuita" meglio riuscita nella storia?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Artemis 2, colpo di scena: durante la missione fluttua... un barattolo di Nutella!

Cosa ci fa una Nutella su Artemis II? Il barattolo fluttua tra l’equipaggio attorno alla Luna – Il videoUn barattolo di Nutella è stato visto fluttuare nella capsula Orion nella diretta del fly-by di Artemis II dalla Luna.

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Artemis 2 è partita verso la Luna: quale percorso compirà di preciso?La capsula Orion disegnerà una traiettoria a 8 che la porterà a sorvolare il lato nascosto della Luna e tornare indietro. focusjunior.it

I quattro astronauti di Artemis II hanno osservato un’eclissi solare totale di 53 minuti visibile dalla navicella spaziale Orion ma non dalla Terra, nel suo viaggio intorno alla Luna, secondo quanto riporta la Efe. La NASA aveva avvertito che, mentre il controllo mi - facebook.com facebook

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