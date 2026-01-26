Martedì Grasso cade il 17 febbraio e, in questa occasione, molte scuole italiane sospendono le lezioni. La durata delle vacanze varia a seconda delle regioni, con alcune che prevedono brevi pause e altre che si estendono per più giorni. Con l’arrivo di febbraio, si avvicina anche il Carnevale, un momento di festa che coincide spesso con queste sospensioni scolastiche, segnando un periodo di pausa e tradizione per studenti e famiglie.

C on l’arrivo di febbraio, oltre all’attesa per l’imminente primavera, si avvicina un momento molto atteso, soprattutto dagli studenti: il Carnevale e le sue tradizionali vacanze scolastiche. La festa, come è noto, si concentra attorno a due date principali: il Giovedì Grasso e il Martedì Grasso, che nel 2026 cadranno rispettivamente il 12 e il 17 febbraio. Tuttavia, a differenza di altre festività come il Natale o la Pasqua, che prevedono spesso una sospensione delle lezioni uniforme in tutta Italia, il periodo di Carnevale non è regolato in modo identico da Nord a Sud, perché ogni Regione decide autonomamente le date esatte di chiusura delle scuole, nell’ambito delle regole generali del calendario scolastico nazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Martedì Grasso cade il 17 febbraio e intorno a questa data le scuole si fermano più o meno giorni a seconda delle regioni. Ecco dove la sospensione è più breve e dove, invece, si prolunga per qualche giorno in più

