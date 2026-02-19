Tramonta il progetto per la pista ciclabile in corso Calatafimi tra le alternative le bretelle di viale Regione

Il progetto della pista ciclabile in corso Calatafimi è stato cancellato a causa di opposizioni locali e mancanza di fondi. I residenti si sono opposti alla realizzazione, lamentando disturbi al traffico e problemi di sicurezza. Per ora, le proposte alternative prevedono l’uso di bretelle di viale Regione come soluzione temporanea. La decisione mette fine a un lungo dibattito tra cittadini e amministrazione comunale. La comunità attende ora nuove proposte per migliorare la mobilità nella zona.

Il presidente della quarta circoscrizione Di Vincenti: "Salterebbe la metà dei posti auto. Residenti e commercianti contrari, hanno raccolto 4 mila firme". La Consulta della bicicletta: "Non ci sono validi motivi per non farla, gli studenti vogliono più percorsi" Questa pista non s'ha da fare. E molto probabilmente non si farà. Salvo sorprese, la pista ciclabile di corso Calatafimi resterà un sogno infranto per i sostenitori della mobilità sostenibile. Dopo il secco "no" arrivato dal quartiere e soprattutto dal Consiglio della quarta circoscrizione, il Comune ha ormai deciso di mandare il progetto in soffitta.