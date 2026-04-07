Varese | 5,6 milioni dai frontalieri per strade e cultura

La Provincia di Varese ha approvato un investimento di oltre 5,6 milioni di euro utilizzando i fondi provenienti dai ristorni dei frontalieri per il 2023, trasferiti dalla Regione Lombardia. Questi fondi saranno destinati a interventi sulle strade e a progetti culturali nel territorio locale. La somma si aggiunge alle risorse già programmate per migliorare le infrastrutture e il decoro urbano della zona.

La Provincia di Varese ha deliberato l’impiego di 5.655.131,28 euro, fondi provenienti dai ristorni dei frontalieri per l’anno 2023 e trasferiti da Regione Lombardia, per potenziare le infrastrutture e il decoro urbano del territorio. Il piano d’azione si concentra principalmente sulla mobilità e sulla manutenzione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare i percorsi quotidiani di chi lavora oltre confine. La strategia divide le risorse tra interventi di gestione corrente e investimenti strutturali a lungo termine. Un investimento strategico per la viabilità e il territorio. L’assetto finanziario prevede che la parte più consistente delle risorse, precisamente 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese: 5,6 milioni dai frontalieri per strade e cultura Varese – La protesta dei frontalieri sulla nuova tassazione arriva all’OCSELa vertenza dei lavoratori italiani che pendono in Svizzera ha varcato i confini nazionali, approdando all’Organizzazione per la Cooperazione e lo... Fabriano: 3,9 milioni per servizi, strade e culturaIl Consiglio comunale di Fabriano ha approvato una manovra finanziaria di quasi quattro milioni di euro, destinata a colmare le lacune nei servizi... Temi più discussi: Road to India; Pioggia di fondi per cinema e teatri: da Regione altri 6 milioni per le sale lombarde; Milano Marittima, ex Colonia Varese: via ai lavori per 2,5 milioni; Un investimento da 2,5 milioni per il recupero del bosco della Colonia Varese. Poi, la riqualificazione della struttura. Recupero dell’ex Colonia Varese di Milano Marittima: 2,5 milioni di euro per sicurezza e riapertura della pinetaAl via percorso di recupero dell'ex colonia Varese di Milano Marittima: dalla Regione 2,5 milioni di euro per messa in sicurezza e pineta ... ravennanotizie.it Milano Marittima, ex Colonia Varese: via ai lavori per 2,5 milioniRiaprire alla cittadinanza la pineta dell’ex Colonia Varese di Milano Marittima e avviare la messa in sicurezza dell’edificio, primo passo verso il ... corriereromagna.it 24 punti e 20 di valutazione perJahmi'us Ramsey nella vittoria di Trieste vs Varese #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook Forti piogge e intense nevicate in provincia di #Varese: nelle ultime 24 ore svolti 70 interventi di soccorso dalle squadre dei #vigilidelfuoco. Più colpite le zone di Valganna e Brinzio #15marzo x.com