Varese – La protesta dei frontalieri sulla nuova tassazione arriva all’OCSE

Varese, 27 aprile 2024 – I frontalieri italiani che lavorano in Svizzera hanno portato le loro proteste all’OCSE, chiedendo una tassazione più equa. Questa mobilitazione nasce dal disagio causato dalla nuova imposta introdotta in Svizzera, che ha aumentato i costi per molti lavoratori italiani. Nei giorni scorsi, alcuni di loro hanno consegnato petizioni e incontrato rappresentanti dell’organizzazione internazionale, sperando di attirare l’attenzione sulle loro difficoltà.

