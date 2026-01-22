Clan Gambacurta gli eredi rivogliono il Montespaccato calcio | respinto il ricorso nella notte vandalizzato il bar

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la confisca dei beni del clan Gambacurta, respingendo il ricorso degli eredi. In seguito, nella notte, è stato vandalizzato il bar associato al patrimonio. La sentenza sottolinea il ruolo del clan nella gestione di un patrimonio derivante da attività illegali, tra cui narcotraffico e gestione sportiva, confermando la posizione delle autorità rispetto a queste questioni.

È definitiva la confisca dei beni riconducibili al clan di Franco Gambacurta. La Corte d’Appello di Roma ha respinto il ricorso degli eredi, confermando il ruolo del boss e dei suoi familiari nella gestione di un vasto patrimonio costruito attraverso attività criminali, dal narcotraffico allo sport.🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, vandalizzato nella notte il Centro Asterix di San Giovanni: ladri via con attrezzatureNella notte, il Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio è stato oggetto di un atto vandalico.

Montespaccato calcio, bar saccheggiato e danneggiato. L'assalto dopo la sentenza della confisca al clanNon c'è pace per il Montespaccato Calcio. Dopo la sentenza della Corte d'Appello, che ha confermato la confisca dell'impianto ‘Dino Puglisi’, sottratto definitivamente al clan Gambacurta, ignoti hanno ... romatoday.it

