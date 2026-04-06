Nella notte di Pasqua, a Cavriglia, in provincia di Arezzo, la statua dedicata a Francesco Nuti è stata colpita con un'arma da fuoco. L'atto vandalico ha causato danni alla statua, suscitando reazioni nella comunità locale e nel mondo della cultura. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata per questo episodio. La statua rappresenta un omaggio all’attore e regista scomparso nel 2023 all’età di 68 anni.

Un gesto che ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo della cultura. Nella notte di Pasqua, a Cavriglia, in provincia di Arezzo, ignoti hanno vandalizzato la statua dedicata a Francesco Nuti, attore e regista scomparso nel 2023 all’età di 68 anni. L’opera, collocata nei giardini pubblici Ardenza di fronte al Municipio, è stata danneggiata con colpi d’arma da fuoco, che hanno colpito in particolare il volto della scultura. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, che ha parlato apertamente di un “atto vile e ignobile”, sottolineando la gravità simbolica e culturale del gesto. Un attacco alla memoria e all’identità del territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cavriglia, vandalizzata la statua di Francesco Nuti: colpita con arma da fuoco nella notte di Pasqua

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