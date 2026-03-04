Vandali in azione al Marangi | tagliate le reti alle porte del campo di gioco

Nelle ultime ore, vandali sono entrati nel campo comunale “Marangi” di Lizzanello, tagliando e portando via le reti che delimitano il campo di calcio. La società calcistica locale ha segnalato l’accaduto, che si è verificato durante la notte. L’episodio ha coinvolto le porte del rettangolo di gioco e ha causato danni alle infrastrutture del campo.

La denuncia da parte dell’Asd Lizzanello che parla di danno “gratuito” e di “vigliaccata” all’indomani di una partita e di un derby col Merine che aveva rappresentato una bella pagina di sano agonismo anche sugli spalti Dell’episodio sono state informate le forze dell’ordine e le istituzioni locali, ma resta l’amarezza per l’accaduto, all’indomani del derby col Merine che aveva rappresentato una pagina di agonismo e divertimento. “Un danno assolutamente gratuito e codardo – scrivono in una nota dall’Asd Lizzanello - che non fa torto a qualcuno in particolare ma solo ad associazioni sportive che ogni giorno si impegnano a far divertire adulti e bambini in giornate di sano sport. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Reti divelte e teli tagliati, vandali al campo sportivo: "Episodi ripetuti". Informati i carabinieri Vandali all’Orto di San Matteo. Danni alle porte delle stanze. Rubate le bottiglie degli alcoliciCASTELFRANCO Un gruppetto di vandali ha spaccato le porte di alcuni locali dell’Orto di San Matteo. Tutto quello che riguarda Vandali in azione al Marangi tagliate.... Temi più discussi: Vandali in azione al Parco di Ponente: capitozzati dieci pini nell’area sgambamento cani; Vobarno, vandali in azione: sfregiato il monumento alla Resistenza; Vandali in azione: imbrattate le villette liberty, scritte a Castel San Pietro; Paura a Santa Barbara: tentata rapina, furti e vandali in azione. Vandali in azione al Marangi: tagliate le reti alle porte del campo di giocoLa denuncia da parte dell’Asd Lizzanello che parla di danno gratuito e di vigliaccata all’indomani di una partita e di un derby col Merine che aveva rappresentato una bella pagina di sano agonismo ... lecceprima.it Legano un gatto al condizionatore fuori dal municipio: a Turbigo c’è una banda di vandali in azioneTavoli rotti, sedie buttate in giro o rubate. Il sindaco: Aggiungeremo nuove telecamere e potenzieremo la sorveglianza, ma tutti devono sentirsi ... milano.repubblica.it Vandali contro chi aiuta i fragili: devastato il pulmino della Casa don Puglisi facebook Palazzo del Marchese: grata antintrusione contro i vandali x.com