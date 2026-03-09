Basket Benacquista Latina al cardiopalma | canestro vincente a due secondi dalla fine

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha battuto la Virtus Imola in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. La gara si è conclusa con un canestro vincente a due secondi dalla fine, regalando ai giocatori di Latina una vittoria fondamentale in trasferta. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da numerosi scambi di testa, mantenendo alta la tensione fino al fischio finale.

Così i nerazzurri vincono a Imola la nona partita consecutiva (83-84 il risultato finale) e salgono al secondo posto in classifica Una partita al cardiopalma quella vinta della Benacquista Assicurazioni Latina Basket in casa della Virtus Imola; un successo preziosissimo conquistato al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. La vittoria per 83-84 al PalaRuggi vale la nona vittoria consecutiva per i nerazzurri, che salgono a 46 punti in classifica e si portano al secondo posto, alle spalle della Pielle Livorno (50 punti), vittoriosa nel match casalingo contro l’Andrea Costa Imola. Restano invece indietro le altre... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Basket, la Benacquista Latina vince in rimonta contro RavennaVittoria in rimonta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nella delicata gara casalinga contro l’Orasì Ravenna. Yannik Giombini firma per la Benacquista Assicurazioni Latina BasketLa squadra di Latina amplia il proprio reparto esterno con un giovane atleta di grande prospettiva, dotato di talento, versatilità e senso del gioco. Una selezione di notizie su Benacquista Latina Temi più discussi: Basket, la Benacquista Latina parte male, poi ribalta la partita. Altro successo a Ferrara; BASKET | Taddeo firma con la Benacquista Latina, esperienza e talento per il finale di stagione; Latina centra la nona vittoria consecutiva: quanta fatica per battere Imola; Basket, la Benacquista vince anche contro Piombino e aggancia il terzo posto. Basket, Benacquista Latina al cardiopalma: canestro vincente a due secondi dalla fineCosì i nerazzurri vincono a Imola la nona partita consecutiva (83-84 il risultato finale) e salgono al secondo posto in classifica ... latinatoday.it Basket B, Benacquista Latina batte Imola 83-84 e conquista il secondo postoLATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista una vittoria preziosissima sul parquet della Virtus Imola al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. Il successo ... radioluna.it La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista una vittoria preziosissima sul parquet della Virtus Imola al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. Il successo per 83-84 al PalaRuggi vale la nona vittoria consecutiva per i nerazz - facebook.com facebook