Basket notte magica per la Dole | Tomassini segna il canestro della vittoria ed è in finale di Coppa Italia

Nella notte di basket, la Dole Rimini ha conquistato la finale di Coppa Italia battendo la Tezenis Verona. Tomassini ha realizzato il canestro decisivo che ha garantito il passaggio alle fasi finali. La squadra romagnola si prepara ora a sfidare le avversarie nella partita decisiva, segnando un momento importante nel suo percorso.

La Dole Rimini raggiunge la Tezenis Verona ed è la seconda finalista della Coppa Italia Lnp. Battuta la Valtur Brindisi al termine di una semifinale tirata e decisa con un canestro di talento del capitano E’ finale. E’ storia. Ed è come magia. La Dole Rimini raggiunge la Tezenis Verona ed è la seconda finalista della Coppa Italia Lnp. I ragazzi di coach Dell’Agnello fanno l’impresa e superano la Valtur Brindisi sull’ultimo tiro (85-86) al termine di una partita sempre incerta ed equilibrata. A decidere una semifinale infinita è la tripla di un galattico Giovanni Tomassini, a 4” dal gong il capitano si alza fronte canestro da tre punti e va a bucare la retina mandando in estasi i tifosi del Flaminio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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