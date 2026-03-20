Ucraina Orbán contro prestito a Kiev Merz | Grave slealtà ci saranno conseguenze

Il primo ministro ungherese ha dichiarato che non approverà il prestito destinato all’Ucraina e ha condizionato lo sblocco dei fondi al ripristino dell’oleodotto Druzhba, che passa per l’Ucraina e fornisce petrolio russo a Budapest. Il deputato di un altro partito ha invece definito questa posizione una grave slealtà e ha annunciato che ci saranno conseguenze.

Il Primo ministro ungherese condiziona lo sblocco dei fondi al ripristino dell'oleodotto Druzhba che, passando per l'Ucraina, rifornisce di petrolio russo Budapest. Esso era stato infatti danneggiato a gennaio, con Kiev che aveva indicato la causa in un attacco delle forze armate di Mosca. Orbán accusa comunque Zelensky di star scientemente ritardando i lavori di riparazione per la sua vicinanza a Putin e per metterlo in difficoltà alle elezioni di aprile “È un atto digrave slealtà che avrà conseguenze profondeben oltre questo episodio“. Sono queste le dure parole del cancelliere tedescoFriedrich Merz, pronunciate al termine del Consiglio europeo, terminato ieri sera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Orbán contro prestito a Kiev. Merz: “Grave slealtà, ci saranno conseguenze” Articoli correlati Miliardi negati a Kiev, Merz attacca Orban: ‘atto di slealtà, avrà conseguenze’BRUXELLES, 20 MAR – L’ “atto di grave slealtà” dell’Ungheria sul prestito all’Ucraina bloccato al Consiglio Europeo di oggi è destinato a lasciare... Strage di Capodanno a Kherson, Mosca accusa Kiev e l’Occidente: “Ci saranno conseguenze”Un attacco con droni nella notte di Capodanno ha colpito un bar e un hotel nel villaggio di Khorly, nella regione di Kherson sotto controllo russo,... Una raccolta di contenuti su Ucraina Orb n contro prestito a Kiev... Temi più discussi: Estremi rimedi I quattro piani di Bruxelles per finanziare l’Ucraina, nonostante il veto di Orbán; UE: Orban blocca il prestito all’Ucraina; Orbán continua a bloccare il prestito all'Ucraina, ma l'UE insiste: Prima tranche entro l'inizio di aprile; Orbán e Fico mettono il veto sul prestito da 90 miliardi all’Ucraina: Ue approva le conclusioni con soli 25 Stati membri. Orban boccia il prestito UE a Kiev: «Saremo pronti a sostenere l’Ucraina quando avremo di nuovo il nostro petrolio»Orban blocca il prestito UE a Kiev: «Saremo pronti a sostenere l’Ucraina quando avremo di nuovo il nostro petrolio» ... mam-e.it Vertice Ue, Orbán conferma il veto sul prestito all'Ucraina e apre lo scontroAl vertice Ue del 19 marzo 2026 il veto di Orbán blocca l'erogazione di 90 miliardi all'Ucraina, Meloni parla di ricostruzioni discutibili e chiede flessibilità per trovare una soluzione ... notizie.it Tg2. . Durante il #ConsiglioEuropeo sono stati affrontati i nodi dei finanziamenti all'#Ucraina, bloccati dall'#Ungheria, e della navigazione nello stretto di #Hormuz - facebook.com facebook Ucraina, Medio Oriente e ETS: cosa è successo al Consiglio Europeo del 19 marzo x.com