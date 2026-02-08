Usa Trump | votino solo cittadini Usa che si identificano alle urne
Donald Trump torna a chiedere controlli più severi alle urne negli Stati Uniti. Durante un comizio, ha ribadito che solo i cittadini americani devono votare e che devono essere identificati prima di esercitare il diritto di voto. La sua proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con molti che vedono in queste richieste un modo per limitare la partecipazione elettorale.
Roma, 8 feb. (askanews) – Alle urne "solo dopo essere stati identificati". Tutti gli elettori "devono dimostrare di avere la cittadinanza Usa". "Niente voto postale", tranne che per malattia, disabilità, militari o viaggi all'estero. Sono i tre punti chiave del "Save America Act", annunciato dal presidente Usa Donald Trump dal suo social, Truth. "Le elezioni americane sono state oggetto di brogli, rubate e prese in giro in tutto il mondo. O le sistemiamo o non avremo più un Paese. Chiedo ai repubblicani di lottare per il Save America Act", afferma Trump.
