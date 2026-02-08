Usa Trump | votino solo cittadini Usa che si identificano alle urne

Donald Trump torna a chiedere controlli più severi alle urne negli Stati Uniti. Durante un comizio, ha ribadito che solo i cittadini americani devono votare e che devono essere identificati prima di esercitare il diritto di voto. La sua proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con molti che vedono in queste richieste un modo per limitare la partecipazione elettorale.

