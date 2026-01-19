Vero Volley Monza – Valsa Group Modena 3-0 | Inaspettato tonfo esterno per i gialli

Nel match tra Vero Volley Monza e Valsa Group Modena, i padroni di casa si sono imposti con un netto 3-0. Un risultato inatteso, influenzato anche da alcune difficoltà fisiche tra i gialli. La partita ha visto Monza impostare il gioco con un sestetto strategico, consolidando la propria posizione in campionato. Un esito che potrebbe influenzare le dinamiche future del torneo, evidenziando l’importanza di preparazione e tenuta fisica.

Passo falso del Modena a casa di Monza, complice anche qualche acciacco fisico di troppo. La Valsa Group parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Monza risponde con Zimmermann al.

