Ladri in azione nel Vallo di Diano | rubata un' auto a San Pietro al Tanagro

Nella notte, dei ladri hanno preso di mira San Pietro al Tanagro. Sono entrati in azione in via Aie e hanno rubato una BMW 530. La polizia sta investigando sulla rapina, che ha lasciato i residenti sorpresi.

Ladri in azione, nella notte, a San Pietro al Tanagro, in via Aie, i malviventi sono riusciti ad impossessarsi di una BMW 530. Sui social, G.M., il proprietario della vettura color blu notte, con cerchi scuri grigi e tettuccio panoramico, ha chiesto aiuto a chiunque potesse supportare il.

