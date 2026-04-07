Il 3 aprile, presso la sala ex Kaimano di Acqui Terme, è stato dato il via al programma Costruire il futuro. L’iniziativa, dedicata ai ragazzi tra i 15 e i 34 anni residenti nelle Valli Bormida ed Erro, nasce dalla collaborazione tra i comuni di Bistagno, Cartosio, Denice, Monastero Bormida e Montechiaro d’Acqui, insieme alla Fondazione Matrice ETS. Il progetto gode del supporto della Regione Piemonte e trova le sue risorse finanziarie nel Fondo per le Politiche Giovanili, gestito dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è rispondere concretamente alla voglia di evoluzione professionale e umana dei giovani del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valli Bormida ed Erro: nuove opportunità e corsi per i giovani

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“Costruire il futuro”, al via il progetto per i giovani delle Valli Bormida ed Erro x.com

Parte l’Associazione Fondiaria dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida con la nomina del CdA - facebook.com facebook