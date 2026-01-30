Il Ministero per l’Università e la Ricerca ha annunciato l’apertura di 60mila posti per diventare insegnanti. I corsi, da 60 crediti, sono rivolti a chi possiede già una laurea e vuole entrare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa mira a coprire le esigenze di personale nel settore scolastico.

Il Ministero per l’Università e la Ricerca ha aperto 60mila posti per percorsi di abilitazione all’insegnamento, rivolti a chi intende intraprendere la carriera docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa, attivata il 27 gennaio 2026 con un decreto firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, punta a rispondere a un crescente fabbisogno di personale qualificato nel settore dell’istruzione. I corsi sono strutturati in diverse tipologie, ognuna pensata per un profilo specifico, con crediti formativi che variano da 30 a 60. Il percorso principale, da 60 crediti, è riservato a chi ha già conseguito una laurea magistrale o è in procinto di ottenerla, con almeno 180 crediti acquisiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove opportunità per diventare insegnanti: 60mila posti con corsi da 60 crediti per chi ha la laurea

