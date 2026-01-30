Nuove opportunità per diventare insegnanti | 60mila posti con corsi da 60 crediti per chi ha la laurea
Il Ministero per l’Università e la Ricerca ha annunciato l’apertura di 60mila posti per diventare insegnanti. I corsi, da 60 crediti, sono rivolti a chi possiede già una laurea e vuole entrare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa mira a coprire le esigenze di personale nel settore scolastico.
Il Ministero per l’Università e la Ricerca ha aperto 60mila posti per percorsi di abilitazione all’insegnamento, rivolti a chi intende intraprendere la carriera docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa, attivata il 27 gennaio 2026 con un decreto firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, punta a rispondere a un crescente fabbisogno di personale qualificato nel settore dell’istruzione. I corsi sono strutturati in diverse tipologie, ognuna pensata per un profilo specifico, con crediti formativi che variano da 30 a 60. Il percorso principale, da 60 crediti, è riservato a chi ha già conseguito una laurea magistrale o è in procinto di ottenerla, con almeno 180 crediti acquisiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Abilitazione da insegnanti, 60mila posti disponibili con 60 Cfu: chi può partecipare
Sono partiti i percorsi di abilitazione per gli insegnanti delle scuole medie e superiori.
Secondo ciclo Indire, 60.000 posti disponibili: chi può presentare domanda, si frequenta? Quanto costa?
Nelle prossime settimane sarà avviato il secondo ciclo del percorso IndireUniversità, con 60.
