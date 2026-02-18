Esercito nuove opportunità di carriera per i giovani siciliani

L’esercito apre nuove strade di carriera per i giovani siciliani. In tutta l’isola, gli Infoteam del comando militare “Sicilia” organizzano incontri di orientamento per gli studenti che stanno per entrare nel mondo del lavoro. Questi incontri hanno già coinvolto centinaia di studenti, offrendo informazioni pratiche e dettagliate sulle opportunità di formazione e assunzioni nel settore militare. Le attività continuano in diverse città della regione, con l’obiettivo di aiutare i giovani a scegliere con più sicurezza il loro futuro.

Proseguono in tutta la Sicilia le attività di orientamento promosse dagli Infoteam del comando militare Esercito "Sicilia", rivolte agli studenti prossimi all'ingresso nel mondo del lavoro. L'obiettivo è far conoscere le opportunità professionali offerte dall'Esercito Italiano. Tra le opportunità attualmente aperte, i giovani tra i 18 e i 24 anni possono partecipare al concorso per 3.000 Volontari in ferma iniziale (VFI), con scadenza il 27 febbraio 2026. Tutti i bandi e le informazioni dettagliate sono disponibili sul portale ufficiale dell'Esercito Italiano: www.esercito.difesa.it. L'iniziativa rientra nell'impegno dell'Esercito a favorire un dialogo diretto con le nuove generazioni, offrendo strumenti concreti per una scelta consapevole e informata verso una carriera al servizio del Paese.