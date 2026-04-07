Vallefoglia è stata inserita nell’Itinerario della Bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord per valorizzare il turismo locale. L’iniziativa mira a mettere in evidenza le attrazioni e le caratteristiche distintive del territorio. L’inserimento nel percorso si aggiunge ad altri comuni coinvolti, con l’obiettivo di promuovere l’intera regione attraverso un percorso dedicato alla scoperta dei luoghi più rappresentativi.

Continua a crescere l’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord. Con l’ingresso, nel 2026, di tre nuovi Comuni, tra i quali Vallefoglia, ora sono 31 a far parte della rete. Conosciuta come la Città dei Tre Castelli, vanta una storia profondamente legata ai borghi di Colbordolo, Montefabbri e Sant’Angelo in Lizzola. Il territorio comunale si distingue inoltre per aver dato i natali, o essere stato luogo di elezione, a numerose personalità di rilievo nella storia italiana: Terenzio Mamiani della Rovere, filosofo, scrittore, patriota e protagonista del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vallefoglia entra nell’Itinerario della bellezza

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Vallefoglia nell'Itinerario della Bellezza di Confcommercio Marche Nord