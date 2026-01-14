Dee del Colore L’Alchimia della Bellezza | sfilata artistica nell' atelier di Odo Tinteri

Nel cuore della città antica di Salita Pollaiuoli 6, l’atelier di Odo Tinteri apre le sue porte per “Dee del Colore. L’Alchimia della Bellezza”. Un’evento artistico che invita a scoprire l’arte attraverso una sfilata simbolica, in un ambiente intimo e ricco di storia. Un’occasione per apprezzare il talento di Tinteri e vivere un’esperienza sensoriale e culturale in un contesto unico.

