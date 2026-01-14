Dee del Colore L’Alchimia della Bellezza | sfilata artistica nell' atelier di Odo Tinteri
Nel cuore della città antica di Salita Pollaiuoli 6, l’atelier di Odo Tinteri apre le sue porte per “Dee del Colore. L’Alchimia della Bellezza”. Un’evento artistico che invita a scoprire l’arte attraverso una sfilata simbolica, in un ambiente intimo e ricco di storia. Un’occasione per apprezzare il talento di Tinteri e vivere un’esperienza sensoriale e culturale in un contesto unico.
Sabato 17 gennaio, nel cuore più autentico della città antica, tra i caruggi carichi di storia di Salita Pollaiuoli 6, il noto artista di fama internazionale Odo Tinteri spalanca le porte del suo atelier per un evento che promette di essere un'esperienza immersiva e simbolica: "Dee del Colore.
DEE DEL COLORE. L’ALCHIMIA DELLA BELLEZZA Genova | Atelier @tinteri.odo – Salita Pollaiuoli 6 Sabato 17 gennaio | ore 18.30 Un evento speciale dove arte, colore e femminilità si incontrano in una sfilata-spettacolo dal forte valore simbolico. L facebook
