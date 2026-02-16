In principio era il vino… Sandro romiti presenta il suo libro all’Archivio di Stato
Sandro Romiti ha scelto l’Archivio di Stato di Piacenza per presentare il suo nuovo libro,
Giovedì 19 febbraio alle ore 17,30 all'Archivio di Stato di Piacenza, al secondo piano di Palazzo Farnese, Sandro Romiti presenta il suo ultimo libro "In principio era il vino." 2° viaggio tra le antiche osterie del Territorio Piacentino e storie correlate. Come già nella precedente pubblicazione, l'autore, da ormai prassi consolidata, ha attinto informazioni e note storiche sulle osterie, più dalle frequenti visite (con sosta obbligata per uno spuntino) alle medesime che non dagli archivi e dalla nutrita bibliografia del settore, largamente a disposizione di tutti gli appassionati ed esperti del settore.
