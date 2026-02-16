In principio era il vino… Sandro romiti presenta il suo libro all’Archivio di Stato

Giovedì 19 febbraio alle ore 17,30 all'Archivio di Stato di Piacenza, al secondo piano di Palazzo Farnese, Sandro Romiti presenta il suo ultimo libro "In principio era il vino." 2° viaggio tra le antiche osterie del Territorio Piacentino e storie correlate. Come già nella precedente pubblicazione, l’autore, da ormai prassi consolidata, ha attinto informazioni e note storiche sulle osterie, più dalle frequenti visite (con sosta obbligata per uno spuntino) alle medesime che non dagli archivi e dalla nutrita bibliografia del settore, largamente a disposizione di tutti gli appassionati ed esperti del settore.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Da Giuda a Vannacci: ecco i campioni del trasformismo; Uomini e lupi. La pietà perduta nel nuovo libro di Giuseppe Galliani; La materia e il colore per raccontare Dio; Presto di mattina / Dal deserto al giardino irrigato, l’itineranza della Quaresima.

Gesu nasce, in principio era il Verbo e il Verbo era DioGesù nasce tra pochi giorni, così vuole una tradizione imposta da un Papa 1700 anni fa. Ma Giovanni, nel suo Vangelo, va oltre la grotta e il bue e l’asinello. La differenza fra i due Vangeli, nota ... blitzquotidiano.it

Gesù inizia il 2025 nel Vangelo di Giovanni: In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dioe il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Maria si mise in viaggio verso la montagna e ... blitzquotidiano.it

Quando la prevenzione diventa principio dominante, la distinzione tra controllo mirato e sorveglianza generalizzata smette di essere netta. di Sandro Scoppa - facebook.com facebook