San Valentino inPinacoteca | prevista per il 14 la riapertura dopo bonifica e messa in sicurezza della collezione di armi

A Ancona, la Pinacoteca si prepara a riaprire il 14 febbraio. Dopo mesi di lavori, sono stati completati i lavori di bonifica e messa in sicurezza della collezione di armi antiche. La collezione, donata dalla Deputazione di Storia Patria negli anni Ottanta, era stata chiusa per sicurezza. Ora, gli operatori attendono solo l’ultimo controllo prima di riaccogliere i visitatori. La riapertura sarà anche un'occasione per il pubblico di tornare a vedere pezzi storici custoditi da tempo.

ANCONA - Sono stati ultimati i lavori di bonifica e messa in sicurezza della collezione di armi antiche custodita in Pinacoteca sin dagli anni 1982–1983, quando fu donata al Comune dalla Deputazione di Storia Patria.Gli interventi realizzati hanno risposto pienamente alle prescrizioni richieste.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

