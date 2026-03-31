Dopo quasi un anno dall'apertura del procedimento, la procura di Milano ha deciso di revocare l'amministrazione giudiziaria per l'azienda controllata da Valentino Spa, specializzata nella produzione di borse e articoli da viaggio. La decisione riguarda Valentino Bags Lab, che ora può riprendere le attività senza restrizioni legali. L'azienda aveva subito l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria durante le indagini.

A quasi un anno dall’avvio del processo, ci sono buone notizie per Valentino Bags Lab. La procura di Milano ha, infatti, revocato l’amministrazione giudiziaria per l’azienda (controllata dalla Valentino Spa) che realizza borse e articoli da viaggio. L’azienda, sotto inchiesta del pm Paolo Storari, era stata accusata di non avere messo in atto “misure idonee alla verifica delle reali condizioni lavorative e delle capacita tecniche delle aziende appaltatrici. Tanto da agevolare colposamente soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di caporalato”. Valentino Bags, revocata l’amministrazione giudiziaria. Questa richiesta di revoca arriva dopo la verifica da parte della procura milanese del percorso che l’azienda seguiva per eliminare, dalla propria filiera, eventuali subfornitori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Revocata l’amministrazione giudiziaria per Valentino Bags

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