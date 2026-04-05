Valanga sul Fleckistock travolti due scialpinisti lecchesi | uno è in pericolo di vita

Una valanga si è staccata nel canale Sickinelli, nel Canton Uri, travolgendo due scialpinisti provenienti da Lecco. Il distacco ha causato il trascinamento di entrambi per circa 300 metri, mettendo uno di loro in condizioni di pericolo di vita. L’incidente si è verificato durante un'escursione in montagna, e le operazioni di soccorso sono in corso.

Uno dei due è in pericolo di vita. La slavina li ha trascinati per trecento metri lungo il canale Sickinelli, nel Canton Uri. Il terzo compagno di cordata, rimasto illeso, ha dato l'allarme Un distacco nevoso nel canale Sickinelli (Canton Uri) ha travolto due scialpinisti di Lecco, trascinandoli per 300 metri. Giorgio De Capitani è in pericolo di vita; Niccolò Ratti è grave ma stabile. Il terzo compagno, Luca Zanette, è illeso. L'incidente è avvenuto in un weekend segnato dall'allerta "rischio valanghe 4" per lo sbalzo termico di Pasqua. Nel pomeriggio di sabato 4 aprile, la salita verso la vetta del Fleckistock (3.416 metri) si è trasformata in una trappola per una cordata di scialpinisti lecchesi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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