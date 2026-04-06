Valanga travolge due scialpinisti lecchesi a Fleckistock in Svizzera | uno è in pericolo di vita

Una valanga ha investito tre scialpinisti a Fleckistock, in Svizzera. Uno di loro è riuscito a scappare e ha chiamato i soccorsi, mentre gli altri due sono stati portati a valle per circa 300 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di recupero e assistenza. La situazione di uno dei due coinvolti risulta critica.

Una valanga ha colto tre scialpinisti. Uno è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi, altri due sono stati trascinati a valle per 300 metri. Uno è rimasto gravemente ferito ed è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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