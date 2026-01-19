Infrastrutture messa in sicurezza da più di 700 milioni | Servono fondi o si blocca la città

Il Comune solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture cittadine, evidenziando la necessità di oltre 700 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza. Durante il tavolo convocato in Prefettura, i rappresentanti hanno sottolineato che senza adeguati fondi, la manutenzione e la tutela di ponti e impalcati rischiano di bloccare lo sviluppo della città e compromettere la sicurezza dei cittadini.

Dal Comune arriva un nuovo grido d'allarme sulla sicurezza dei ponti e degli impalcati cittadini. L'occasione è il tavolo convocato in Prefettura tra i firmatari dell'accordo di ristoro della città dopo il crollo del ponte Morandi. Alla riunione, richiesta dalla giunta, hanno partecipato i.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Infrastrutture, messa in sicurezza da più di 700 milioni: "Senza fondi si rischia il blocco della città"

Il Comune di Genova segnala la necessità di oltre 700 milioni di euro per la messa in sicurezza delle infrastrutture cittadine. L’assenza di fondi rischia di compromettere la viabilità e la sicurezza, con possibili blocchi nel traffico e nell’attività urbana. Durante un incontro in Prefettura, i rappresentanti hanno ribadito l’urgenza di interventi tempestivi per garantire la stabilità di ponti e impalcati, in un contesto di attenzione e responsabilità condivisa.

Leggi anche: Campi Flegrei, 1,4 miliardi per la messa in sicurezza di scuole e infrastrutture. I soldi ce li mette la Bei

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Infrastrutture, messa in sicurezza da più di 700 milioni: "Senza fondi si rischia il blocco della città" - Regione Liguria e Autorità portuale pagheranno i monitoraggi di ponti e impalcati in città, ma resta ancora il rebus dei soldi per la messa in sicurezza, una cifra stimata tra i 700 milioni e il milia ... genovatoday.it