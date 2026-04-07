Vaccinazioni pediatriche accesso senza prenotazione anche per i nati nel 2024

L’ASP di Catania ha deciso di permettere ai genitori di bambini nati nel 2024 di ricevere le vaccinazioni pediatriche senza prenotazione, recandosi direttamente negli ambulatori durante gli orari di apertura. Questa novità riguarda l’accesso libero alle vaccinazioni, senza obbligo di appuntamento preventivo. La misura mira ad agevolare le famiglie nel programmare le vaccinazioni per i propri figli, facilitando l’accesso ai servizi sanitari pediatrici.

La modalità open permette ai genitori di scegliere più facilmente quando recarsi in ambulatorio, di conciliare meglio gli impegni familiari e lavorativi e di velocizzare l’intero percorso vaccinale L’ASP di Catania amplia l’accesso libero alle vaccinazioni pediatriche, introducendo una modalità che consente ai genitori dei bambini nati nel 2024 di recarsi direttamente negli ambulatori vaccinali, senza necessità di prenotazione, nei giorni e negli orari di apertura. La decisione, adottata in linea con le indicazioni dell’Assessorato regionale della Salute, punta a facilitare l’accesso ai servizi vaccinali, rispondendo in maniera più concreta alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori, attraverso una maggiore flessibilità organizzativa e tempi più rapidi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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