Epatite A all'Asl Napoli 2 Nord vaccinazioni gratis anche senza prenotazione per medici e persone fragili

A partire dal 25 marzo, l'Asl Napoli 2 Nord ha annunciato un aumento delle attività di vaccinazione contro l’Epatite A nei propri centri. La campagna si rivolge sia ai medici, sia alle persone fragili, con la possibilità di ricevere il vaccino senza prenotazione. La decisione si rende necessaria in seguito all’incremento di casi registrati negli ultimi giorni.

A partire da domani, 25 marzo, l'Asl Napoli 2 Nord potenzierà i centri vaccinali per l'Epatite A, visti i tanti casi registrati negli ultimi giorni. Le vaccinazioni sono gratuite, anche senza prenotazione per determinate categorie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Vaccinazioni pediatriche, accesso diretto anche senza prenotazione per la prima doseLa nuova procedura dell'Asp consente di ridurre i tempi e facilitare le procedure, garantendo la vaccinazione proprio nel periodo di maggiore... Epatite A, salgono a 53 i ricoveri a Napoli. Ma i medici rassicurano: "Non c'è epidemia". La Regione: "Più controlli e vaccinazioni"I medici rassicurano: «I numeri sono sopra la media ma non c'è nessuna epidemia». Tutti gli aggiornamenti su Asl Napoli Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Asl Napoli, Casi epatite A aumentati di 41 volte rispetto a ultimo triennio; Casi di Epatite A in aumento a Napoli: le indicazioni dell'Asl 1 su acquisto e consumo di frutti di mare e vegetali; Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi. Epatite A, a Caserta 52 casi, picco a Sessa Aurunca. L’Asl: Ora controlli sulla verduraSono 52 i casi di Epatite A in provincia di Caserta, dei quali 32 ricoverati. I pazienti arrivano a diversi comuni, il più colpito è Sessa Aurunca. Stiamo intensificando i controlli sui vegetali. Anc ... fanpage.it Epatite A, Asl Napoli 1 Centro: «Casi epatite A aumentati di 41 volte rispetto a ultimo triennio»Sempre più monitorata la situazione in Campania, riguardo il costante aumento di casi di epatite A, riscontrato in queste settimane. msn.com L'ASL Napoli 2 Nord attiva nuove modalità per l'offerta vaccinale gratuita - facebook.com facebook Il consumo precoce di alcol può compromettere lo sviluppo fisico, psicologico e relazionale degli adolescenti. Informati e chiedi supporto ai servizi del tuo territorio: aslnapoli3sud.it/dipartimento-d… #Prevenzione #Salute #Adolescenti #Alcol #Consapevolez x.com