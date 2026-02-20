Vaccinazioni pediatriche accesso diretto anche senza prenotazione per la prima dose

L’ASP di Catania ha deciso di semplificare le vaccinazioni pediatriche, soprattutto per la prima dose. Ora i genitori possono portare i loro bambini direttamente negli ambulatori senza dover prenotare. Questa novità riguarda i neonati nei primi mesi di vita, che potranno ricevere il vaccino in modo più rapido e senza complicazioni. La scelta mira ad aumentare le coperture vaccinali e ridurre le attese. La possibilità di accesso diretto sarà disponibile in alcune sedi specifiche dell’ente sanitario.

La nuova procedura dell'Asp consente di ridurre i tempi e facilitare le procedure, garantendo la vaccinazione proprio nel periodo di maggiore vulnerabilità dei neonati Vaccinare i bambini nei primi mesi di vita diventa più semplice. All'ASP di Catania, per il primo appuntamento vaccinale, i genitori dei neonati potranno recarsi direttamente negli ambulatori vaccinali anche senza necessità di prenotazione. La scelta è pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie e semplificare l'accesso al percorso vaccinale in una fase della vita in cui l'organizzazione degli impegni può risultare più complessa.