Le fragilità della famiglia nel viaggio tra le righe di don Gatto

Questa iniziativa, organizzata nel seminario, approfondisce le tematiche delle fragilità familiari attraverso l’opera di don Simone Vittorio Gatto, offrendo spunti di riflessione sul ruolo delle relazioni familiari nel contesto contemporaneo. Un’occasione di confronto per chi desidera comprendere meglio le dinamiche familiari e le sfide che esse comportano.

Partecipata iniziativa, in seminario, del gruppo di lettura “Viaggi tra le righe”, dedicata alla recente pubblicazione di don Simone Vittorio Gatto. Il libro "L'arte di accompagnare, discernere e integrare le fragilità della famiglia, è frutto di notevole impegno e nasce da tante storie ascoltate.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

