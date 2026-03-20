Una giovane designer napoletana ha portato le sue sarte a Cortina per partecipare alla WinteRace 2026, evento che si svolge tra le Dolomiti. Durante la manifestazione, le sarte hanno realizzato dal vivo capi di alta moda, mentre un motore d’epoca emetteva il suo caratteristico suono. La manifestazione ha richiamato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, unendo tradizione e innovazione nel cuore delle montagne.

C’è una sottile analogia che lega il ticchettio perfetto del motore di un’auto d’epoca al gesto, silenzioso e calibrato, di un ago che attraversa la seta. Entrambi appartengono a un tempo che rifiuta la fretta, a una meccanica — metallica o tessile — che vive di precisione, memoria e disciplina. È su questa linea che si muove, quasi naturalmente, l’incontro tra E. Marinella e la WinteRace Cortina 2026. Da una parte settanta vetture storiche, dal 1935 a oggi, impegnate in un percorso di 490 chilometri tra i passi dolomitici; dall’altra, un simbolo dell’e leganza sartoriale maschile italiana, che per tre giorni abbandona Napoli e si trasferisce in alta quota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un filo di seta tra Napoli e le Dolomiti: Marinella porta le sue sarte a Cortina e cuce dal vivo l’eleganza senza tempo della WinteRace 2026

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