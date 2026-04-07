Alle ore 16, il ministro della Difesa interverrà alla Camera dei deputati per fornire chiarimenti sull’uso delle basi militari statunitensi in Italia. La questione è diventata recentemente oggetto di discussione politica, con preoccupazioni espresse circa le conseguenze di questa presenza. Crosetto discuterà delle implicazioni, mentre nel frattempo si attendono eventuali reazioni e sviluppi successivi.

Alle ore 16 di oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto interverrà alla Camera dei deputati per riferire con un’informativa urgente sull’impiego delle basi militari statunitensi presenti sul territorio italiano, tema al centro del dibattito politico nelle ultime ore. In parallelo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il titolare della Difesa ha tracciato un quadro fortemente preoccupato dello scenario internazionale. Secondo Crosetto, la situazione globale, già critica, rischia di aggravarsi ulteriormente: l’esperienza storica, ha osservato, dimostra come non esistano limiti alla capacità distruttiva dell’uomo. Il riferimento implicito è anche alle tragedie di bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, evocati come esempio estremo delle scelte compiute in passato per porre fine ai conflitti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Utilizzo basi Usa in Italia, Crosetto: “Temo che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più”

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Utilizzo delle basi Usa in Italia, oggi Crosetto alla Camera. Il ministro al Corriere: 'E' la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla' #ANSA x.com