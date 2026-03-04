Iran | Crosetto utilizzo di basi Usa in Italia è regolato dai trattati

L’esercito italiano ha precisato che l’uso delle basi militari statunitensi sul territorio italiano avviene secondo quanto stabilito dai trattati internazionali firmati tra i due paesi. La dichiarazione arriva in risposta a recenti interrogativi riguardo alla presenza e all’impiego di queste strutture. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui singoli accordi o sulle modalità operative delle basi.

Torino, 3 mar. (LaPresse) – "L'utilizzo delle basi militari sul territorio nazionale, specie quelle Usa, avviene in aderenza ad accordi quali il Nato Sofa del 1951, il Bilateral Infrastructure Agreement (Bia) del 1954 aggiornato nel 1973 e attualizzato con il Memorandum d'intesa Italia-Usa del 1995 (Shell Agreement)". E' quanto ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto in risposta a un post su X del M5S. "Come si può facilmente notare, quindi, tali cornici giuridiche regolamentano queste attività da decenni e nessun Governo ha avvertito l'esigenza di modificarle", ha aggiunto.

