I deputati francesi vietano i social network ai minori di 15 anni
L'assemblea nazionale francese ha approvato un progetto di legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura, sostenuta dal governo, mira a tutelare i giovani da rischi eccessivi legati all'uso dei social media. La normativa rappresenta un passo importante nel regolamentare l'accesso ai contenuti digitali per i minori e riflette l'attenzione crescente verso la protezione dei giovani utenti online.
Il presidente Emmanuel Macron ha salutato “un passo importante”. “Il cervello dei nostri figli non è in vendita. Né alle piattaforme statunitensi né a quelle cinesi”, ha affermato sul social network X. Il progetto di legge, approvato con 130 voti a favore e 21 contrari, “sarà esaminato dal senato nelle prossime settimane”, ha dichiarato la ministra per il digitale Anne Le Hénanff. Saranno esclusi dal divieto i “servizi di messaggistica privata”, tra cui WhatsApp, e alcune piattaforme dal ruolo educativo o didattico, ha dichiarato la deputata Laure Miller, relatrice del progetto di legge. Durante il dibattito all’assemblea nazionale Arnaud Saint-Martin, deputato di La France insoumise (Lfi, sinistra radicale) ha contestato il testo, denunciando “una forma di paternalismo digitale”. 🔗 Leggi su Internazionale.it
