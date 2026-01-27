L'assemblea nazionale francese ha approvato un progetto di legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura, sostenuta dal governo, mira a tutelare i giovani da rischi eccessivi legati all'uso dei social media. La normativa rappresenta un passo importante nel regolamentare l'accesso ai contenuti digitali per i minori e riflette l'attenzione crescente verso la protezione dei giovani utenti online.

Il presidente Emmanuel Macron ha salutato “un passo importante”. “Il cervello dei nostri figli non è in vendita. Né alle piattaforme statunitensi né a quelle cinesi”, ha affermato sul social network X. Il progetto di legge, approvato con 130 voti a favore e 21 contrari, “sarà esaminato dal senato nelle prossime settimane”, ha dichiarato la ministra per il digitale Anne Le Hénanff. Saranno esclusi dal divieto i “servizi di messaggistica privata”, tra cui WhatsApp, e alcune piattaforme dal ruolo educativo o didattico, ha dichiarato la deputata Laure Miller, relatrice del progetto di legge. Durante il dibattito all’assemblea nazionale Arnaud Saint-Martin, deputato di La France insoumise (Lfi, sinistra radicale) ha contestato il testo, denunciando “una forma di paternalismo digitale”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I deputati francesi vietano i social network ai minori di 15 anni

Approfondimenti su Francia assemblea

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Francia assemblea

La Francia vota per vietare i social agli adolescenti: «Vogliamo proteggere la loro salute mentale»Dopo l'Australia Parigi apripista in Europa: primo sì al Senato della legge che dovrebbe entrare in vigore a settembre. Vietati i cellulari anche al Liceo ... msn.com

I deputati francesi approvano un divieto d’accesso ai social network per i minori di 15 anniNella notte tra il 26 e il 27 gennaio l’assemblea nazionale francese ha approvato un progetto di legge che prevede un divieto d’accesso ai social network per i minori di 15 anni, una misura sostenuta ... internazionale.it

Barbagallo (Pd): 'sfida per St è difficile, ma non impossibile'. A Catania incontro delegazioni deputati e sindacalisti italiani e francesi #ANSA x.com

L’IC “Brancati” ospita le stagiaires francesi potenziando l’apprendimento della lingua negli studenti - facebook.com facebook