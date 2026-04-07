A Montecarlo, durante l’ATP sulla terra rossa, è stato notato un uomo con un orologio Hublot di colore rosso vivo. Era presente anche l’ex atleta olimpico, che ha assistito alla partita di Jannik Sinner contro Ugo Humbert. Il match è durato poco più di un’ora, e il tennista italiano ha prevalso sull’avversario francese. La presenza di Bolt ha attirato l’attenzione dei presenti durante l’evento.

C’era anche un concentratissimo Usain Bolt ad assistere il debutto stagionale su terra rossa di Jannik Sinner che in poco più di un’ora ha battuto il suo avversario, il francese Ugo Humbert, in occasione del primo match dell’ATP di Montecarlo. Il detentore del record del mondo sui 100 metri era seduto in tribuna, accanto all’attore italiano Alessandro Borghi, e al termine dell'incontro è sceso a bordo campo per congratularsi con Sinner. Un breve scambio, informale e sorridente: “Ti sei divertito?”, ha chiesto il tennista italiano, ricevendo un cenno di approvazione dal fuoriclasse giamaicano. Poche battute su forza e preparazione fisica, poi il saluto: “È stato un piacere”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Usain Bolt cattura gli sguardi a Montecarlo con un Hublot rosso fuoco

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