Il pilota italiano, attualmente in testa al campionato mondiale di Formula 1, ha ricevuto un commento positivo dal noto sprinter giamaicano, che ha commentato l'evento condividendo l’augurio di rivederlo in azione presto. La sua prestazione nel recente Gran Premio ha attirato l’attenzione degli appassionati, mentre il campione olimpico ha condiviso il suo apprezzamento sui social network.

Si tira indietro il braccio destro e si alza verso il cielo il sinistro, con l’indice puntato all’insù. Come per scoccare una freccia, per simulare un fulmine. È la posa di Usain Bolt, un marchio di fabbrica: da quasi vent’anni - il giamaicano la introdusse all’Olimpiade di Pechino 2008 che lo rivelò al mondo - viene utilizzata, in tutti gli sport e a tutti i livelli, per festeggiare un successo. È quella che ha fatto ieri anche Kimi Antonelli - nato un paio di estati prima dei Giochi cinesi - dopo il trionfo nel Grand Prix del Giappone, appena sceso dalla sua monoposto, rivolto verso la tribuna centrale. Spontanea, iconica, piena di gioia e di entusiasmo: il pubblico si scalda, i tifosi si esaltano, i fotografi sgomitano per avere l’angolazione migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli è un fulmine. Come Bolt. E Usain: "Che bello rivedere la mia freccia. Rifalla presto!"

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