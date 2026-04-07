Usa-Israele sull’Iran il dilemma della divergenza strategica e lo scacco di Trump

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno adottato un atteggiamento più imprevedibile rispetto a Israele nella gestione delle tensioni con l’Iran. Questa differenza di approccio si riflette in decisioni politiche e strategiche che la regione osserva con attenzione. Il cambiamento si inserisce in un quadro di divergenze tra le due nazioni, con implicazioni che coinvolgono anche le politiche passate dell’amministrazione precedente.

L’ America è diventata più imprevedibile di Israele nel gestire la guerra contro l’Iran. Il motivo è semplice. Washington non ha mai pensato all’opzione “ fine guerra mai ” che, invece, era tutt’altro che disdegnata dal governo israeliano di Benjamin Netanyahu, per il quale l’assalto a Teheran presupponeva la possibilità di disarticolare dalle fondamenta tanto la Repubblica Islamica quanto, in prospettiva, l’intera unità statuale della potenza centroasiatica. Per l’amministrazione di Donald Trump, invece, l’opzione iniziale della guerra era più limitata: irretire e depotenziare l’Iran, creare le condizioni per il cambio di regime senza perseguirlo a ogni costo direttamente, colpire indirettamente attori rivali come Cina e Russia danneggiando un loro partner. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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