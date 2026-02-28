Il video di Trump sull’attacco di Usa e Israele all’Iran | L’ora della libertà è vicina

Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un video su Truth in cui afferma che le forze americane hanno iniziato operazioni di combattimento in Iran. Nel messaggio, ha dichiarato che l’ora della libertà è vicina e ha parlato di azioni militari in corso. L’annuncio è stato condiviso sui social media e riguarda una fase di intervento militare nel paese mediorientale.

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato in un video su Truth che gli Stati Uniti hanno avviato «importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molto dure e terribili». Trump ha invitato i pasdaran a distruggere le armi per avere l’amnistia: «L’ora della libertà è vicina». Il presidente ha detto che Teheran non avrà mai il nucleare. Il presidente ha esortato il popolo iraniano a «prendere il controllo del proprio governo» una volta completata l’azione militare. «Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni. 🔗 Leggi su Open.online

Attacco Usa e Israele all’Iran, perché Trump ha deciso di colpire proprio adessoL’attacco Usa e Israele all’Iran segna un cambio di fase nella crisi mediorientale e rappresenta la scelta più drastica compiuta da Donald Trump dal...

Strike di Israele poil'attacco Usa: qual è la strategia segreta di Trump contro l'IranNel caso di una ritorsione iraniana contro Israele, sarebbe più semplice raccogliere consensi negli Stati Uniti e lanciare una campagna aerea su...

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

Usa e Israele attaccano l'Iran. Trump: abbiamo provato a fare un accordo ma hanno rifiutato. «Khamenei non è a Teheran». Il video«Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l’Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane». Lo ha detto Donald Trump ... gds.it

Donald Trump non ha ancora deciso sull'Iran ma si è detto "non contento di come negozia Tehran". poi ha aggiunto: "Potrebbe esserci o potrebbe non esserci un cambio di regime in Iran. "Stiamo negoziando". Lo ha detto lo stesso presidente, secondo quan x.com

