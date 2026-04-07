Alle ore 20:00 di martedì 7 aprile 2026, le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un punto critico, con l’attivazione dei protocolli di guerra da parte di Washington. Nel frattempo, nel territorio iraniano sono stati collocati gruppi di persone utilizzate come scudi umani, in un contesto di crescente avvicinamento a un possibile conflitto nucleare. La situazione rimane estremamente delicata e sotto osservazione internazionale.

Washington e Teheran sono sull’orlo di uno scontro atomico martedì 7 aprile 2026, con l’attivazione dei protocolli di guerra degli Stati Uniti e il posizionamento di scudi umani in Iran. Il Boeing E-4B Nightwatch ha già solcato i cieli americani. Il decollo di questo centro di comando mobile indica che la Casa Bianca ha superato la fase della diplomazia per concentrarsi sulla sopravvivenza nazionale. Donald Trump ha parlato apertamente della probabilità che una civiltà intera possa scomparire durante questa notte. Il Pentagono non ha smentito tali prospettive, mentre JD Vance resta un punto di riferimento nel quadro attuale. L’opzione nucleare è stata confermata indirettamente anche dal ministro Crosetto, che ha richiamato i tragici eventi di Nagasaki e Hiroshima per descrivere la gravità della situazione attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA-Iran: scudo umano e allerta atomica, l’ora X è alle 20:00

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