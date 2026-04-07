Una giornalista statunitense rapita a Baghdad la settimana scorsa è ancora in vita, secondo fonti irachene. La donna sarebbe detenuta da un gruppo paramilitare locale con collegamenti con l’Iran. Le autorità irachene hanno confermato il rapimento e stanno lavorando per ottenere informazioni sulla sua condizione e sui responsabili dell'azione. La giornalista è stata descritta come usata come scudo umano dal gruppo che la tiene in ostaggio.

Shelly Kittleson, la giornalista americana rapita la scorsa settimana a Baghdad, sarebbe ancora viva e tenuta prigioniera da un gruppo paramilitare locale con legami con l’Iran, secondo quanto riferito al Washington Post da funzionari della sicurezza irachena. Di Kittleson non si hanno notizie dal 31 marzo, giorno del suo rapimento, ricorda il quotidiano statunitense, e le sue condizioni sono sconosciute. Funzionari statunitensi e iracheni ritengono che sia tenuta prigioniera da Kataib Hezbollah a Jurf al-Sakhar, la sua roccaforte a circa 60 chilometri a sud di Baghdad, forse per impedire i raid aerei statunitensi nella zona, secondo tre persone a conoscenza della situazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giornalista Usa rapita in Iraq: “Shelly Kittleson è viva ma usata come scudo umano”

Rapita in Iraq la giornalista Usa Shelly Kittleson. Chi è e cosa faceva a BaghdadUna giornalista americana di nome Shelly Kittleson è stata rapita oggi a Baghdad.

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Questa storia pompatissima del salvataggio del pilota Usa puzza un pò di operazione marketing, spalmata e urlata in un momento in cui Trump è sotto il 17% delle preferenze in America. A parte il fatto che subito dopo ha minacciato il giornalista che l'ha resa - facebook.com facebook

Un video riprende tutto: auto, uomini armati, una giornalista americana portata via a Baghdad. Il governo Usa l'aveva avvertita. Lei era rimasta per fare il suo lavoro x.com