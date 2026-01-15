Urla e minacce alla moglie | sospeso l' affidamento in prova ai servizi sociali l' uomo viene arrestato

Un uomo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dopo aver rivolto minacce e urla alla moglie. La sospensione dell’affidamento è stata decisa, e l’individuo è stato riportato in custodia. L’episodio evidenzia l’importanza di monitorare situazioni di rischio all’interno delle misure alternative, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte e il rispetto delle normative vigenti.

I poliziotti nei giorni scorsi erano intervenuti nell'abitazione del 55enne di Fondi su segnalazione della moglie, spaventata dalle minacce e dalle intimidazioni Stava scontando una pena definitiva con la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ma è stato arrestato. Gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno dato esecuzione al provvedimento nei confronti di un 55enne, sospendendo di fatto la misura alternativa al carcere. Nei giorni scorsi infatti i poliziotti erano intervenuti in casa dell'uomo dopo una richiesta arrivata al numero unico per le emergenze 112. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Violenze e minacce durante l’affidamento ai servizi sociali, arrestato a Fondi

Leggi anche: Trovato con droga, era in affidamento in prova ai servizi sociali: finisce in carcere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Urla, calci e pugni ai cancelli dello stadio e minacce ai carabinieri: denunciati https://www.ilgiornalelocale.it/2026/01/calci-ai-cancelli-dello-stadio-e-minacce-ai-carabinieri-denunciati/ facebook