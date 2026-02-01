Nuovo parcheggio in un' area verde in via Maccatella | Si ascolti la cittadinanza e si stralci il progetto

Questa settimana in Comune si discute di due nuovi parcheggi che la giunta Conti vuole costruire in via Rindi e via Maccatella. I residenti sono sul piede di guerra e chiedono di ascoltare la cittadinanza, chiedendo di fermare il progetto e rispettare le aree verdi. La decisione si prende lunedì 2 febbraio, quando la Prima Commissione si riunirà per esaminare la questione.

Diritti in Comune sostiene le richieste di un gruppo di residenti di evitare la realizzazione di un "ulteriore attrattore di traffico" in zona Cisanello Il gruppo di minoranza di Diritti in Comune rilancia la discussione sulla scelta urbanistica del Comune di Pisa, avversata con una lettera aperta da un gruppo di residenti di via Maccatella. "In questo caso - attacca la lista - si utilizza la scusa di un nuovo campo da basket per fare l'ennesimo parcheggio che costerà 430mila euro per decine di posti auto e sarà un ulteriore attrattore di traffico e di auto, con conseguente incremento del pericolo, del rumore, dell'inquinamento e la riduzione degli spazi naturali per la qualità di vita degli abitanti".

